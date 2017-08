Род Стюарт ще пее от разстояние на видео наградите на MTV

Британският рокаджия Род Стюарт ще пее от разстояние на предстоящата церемония за видео музикалните награди на MTV, предаде Асошиейтед прес.

Отличията ще бъдат раздадени на 27 август в зала "Форум" в Ингълуд, Калифорния. Стюарт ще се включи от Лас Вегас, Невада, за да изпълни съвместно с поп групата DNCE преработена версия на хитовото си парче "Da Ya Think I'm Sexy" от 1978 г.

Изпълнителите от DNCE, сред които е Джо Джонас от бившата момчешка формация "Джонас брадърс", междувременно се похвалиха в Туитър, че броени дни преди шоуто сътрудничеството им с Род Стюарт ще излезе като сингъл.

Рокаджията не за първи път записва версия на знаковото си парче. През 1997 г. ремикс на "Da Ya Think I'm Sexy" в сътрудничество с "Ен-Транс" достигна до седмо място в британската класация за сингли. Оригиналното парче от 1978 г. покори върха в чарта, припомня в. "Дейли експрес".

От MTV съобщиха също, че от разстояние ще пее и Деми Ловато, която ще изпълни хита си "Sorry Not Sorry". Парчето е номинирано в допълнително обявената категория за песен на лятото заедно с хита "Despacito" на Луис Фонси.

На церемонията за видео музикалните награди на MTV със свои изпълнения ще се представят също Кендрик Ламар, Ед Шийран, Пинк, Майли Сайръс, Уикенд, Лорд, Шон Мендес, "Фифт хармъни" и водещата на шоуто Кейти Пери.

Предварително беше оповестено, че певицата Пинк ще получи приза "Авангард" на името на Майкъл Джексън, припомня Контактмюзик.

С най-много номинации за видео музикалните награди - осем на брой, е рапърът Кендрик Ламар. /