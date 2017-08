Фърги с нов албум на 22 септември

Фърги ще издаде новия си албум "Double Dutchess" на 22 септември, съобщи Контактмюзик.

Две песни от него са записани с Ники Минаж и Рик Рос. Това са съответно "You Already Know" и "Hungry". Продуцент на "You Already Know" е Уил. ай.ем. В новия албум е включена и песента "MILFS", която Фърги издаде миналата година, предава БТА.

Фърги обяви също, че ще издаде визуален албум "Double Dutchess: Seeing Double". Тя каза, че за нея е много важно да осигури на феновете си визуално преживяване на разказваното в песента.

Това ще е вторият солов албум на Фърги след "The Dutchess" от 2006 г.

Фърги смени звукозаписната си компания. Тя напусна "Интерскоуп рекърдс" и записа "Double Dutchess" в Би Ем Джи.