Тейлър Суифт постави рекорд в с новата си песен

Тейлър Суифт постави рекорд за еднодневен стрийминг в Спотифай с новата си песен "Look What You Made Me Do", съобщи Асошиейтед прес, цитирано от БТА.

Новият сингъл на Тейлър Суифт е стриймван 8 милиона пъти за един ден, посочи Спотифай в събота. 27-годишната суперзвезда пусна отдавна очакваната песен късно в четвъртък вечерта в стрийминг платформите и Айтюнс.

Песента е написана и продуцирана от Тейлър Суифт и Джак Антоноф, с когото тя често работи. Тя е първият сингъл от шестия й албум "Reputation", който ще бъде пуснат на 10 ноември.

Видеоклипът към песента "Look What You Made Me Do" подобри рекорда и на Ютюб за един ден с над 19 милиона гледания, съобщи сайтът в събота.