Раздават тазгодишните видео музикални награди на MTV

Видео музикалните награди на MTV ще бъдат раздадени довечера в зала "Форум" в Ингълуд, окръг Лос Анжелис, съобщи Асошиейтед прес.

Водеща на церемонията ще е певицата Кейти Пери. С най-много номинации - 8, е рапърът Кендрик Ламар. Бруно Марс, Ед Шийран, ди джей Калед, Ариана Гранде и Алесия Кара също са номинирани в няколко категории.

Предварително беше обявено, че Пинк ще получи наградата "Авангард" на името на Майкъл Джексън. Отличието се присъжда на изпълнители за постижения в музика и филми, както и на режисьори на музикални клипове.

Със свои изпълнения на церемонията за видео музикалните награди на MTV ще се представят Кендрик Ламар, Ед Шийран, Пинк, Майли Сайръс, Уикенд, Лорд, Шон Мендес, Уикенд, "Фифт хармъни" и водещата на шоуто Кейти Пери.

На церемонията за видео музикалните награди на MTV ще е премиерата на видеоклипа на новия хит "Look What You Made Me Do" на Тейлър Суифт. Феновете на 27-годишната певица се надяваха тя да го изпълни на живо за първи път тази вечер, но продуцентът на церемонията уточни, че това не е в програмата, съобщи "Варайъти". Тейлър Суифт все пак може да получи награда, защото е номинирана в категорията за най-добро сътрудничество за дуета със Зейн "I Don't Want to Live Forever".

С клипа към парчето си "Humble" Кендрик Ламар ще се съревновава в категориите за видео на годината, най-добро хип-хоп видео, операторско майсторство, режисура, сценография, визуални ефекти и хореография. Кендрик Ламар е сред претендентите и за приза за изпълнител на годината, съобщи Контактмюзик.

Кейти Пери и ритъм енд блус певеца Уикенд са с по пет номинации за видео музикалните награди на MTV. Двамата ще се конкурират с Кендрик Ламар в няколко категории.

С номинации за топ отличието за видео на годината освен Кендрик Ламар за "Humble" са Бруно Марс за "24K Magic", Алесия Кара за "Scars to Your Beautiful", диджей Калед за "Wild Thoughts" в сътрудничество с Риана и Брайсън Тилър и Уикенд за "Reminder".

Носителят на приза за изпълнител на годината ще бъде избран измежду певците Кендрик Ламар, Бруно Марс, Ед Шийран и Уикенд, и певиците Ариана Гранде и Лорд.