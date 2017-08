Рапърът Кендрик Ламар е големият победител на наградите на MTV

Рапърът Кендрик Ламар стана големият победител на видео музикалните награди на MTV, като спечели шест отличия от осем номинации на церемонията в зала "Форум" в Ингълуд, Лос Анжелис, предадe БТА.

Сред статуетките му е и голямата награда за видео на годината.

Певицата Пинк получи приза "Авангард" на името на Майкъл Джексън. Отличието се присъжда на изпълнители за постижения в музика и филми, както и на режисьори на музикални клипове.

На церемонията се състоя премиерата на видеоклипа на новия хит "Look What You Made Me Do" на Тейлър Суифт. Звездата обаче не присъства на шоуто. Суифт спечели награда в категорията за най-добро сътрудничество за дуета "I Don't Want to Live Forever" със Зейн Малик.

Наградата за изпълнител на годината беше връчена на Ед Шийран.

Церемонията премина под знака на политиката. Водеща на наградното шоу беше певицата Кейти Пери.