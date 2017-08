Рапърът Дрейк изненадващо се появи на фестивал след седемчасов полет (Видео)

Канадският рапър Дрейк изненадващо се появи на музикалния фестивал в Рединг, Великобритания, след седемчасов полет, съобщи Контактмюзик, цитирано от БТА.

30-годишният изпълнител беше изненадващият гост за изявата на британския рапър Гигс в рамките на феста.

Представяйки звездния си колега от Канада, Гигс заяви: "Организаторите на фестивала в Рединг са единствените, които проявиха интерес към мен, след като и преди са ми засвидетелствали обичта си. Исках да отвърна на жеста, като поканих един от своите приятели. Той измина дълъг път".

Пред изненаданата публика Дрейк и Гигс изпълниха съвместното си парче "KTM".

Канадският рапър обаче не остана дълго на сцената. Преди да се оттегли, Дрейк заяви, че не той, а колегата му Гигс е звездата на шоуто, и оставя публиката да се наслади на изпълненията му. Британският рапър продължи с парчетата си "Look What The Cat Dragged In", "Talking The Hardest" и "Whippin' Excursion", след като по-рано беше изпълнил "Man Don't Care", "3 Wheel Ups" и миналогодишния си хит "Lock Doh".