Групата "Бранд ню" оглави класацията на "Билборд" за албуми

Рок групата "Бранд ню" оглави престижната седмична класация Топ 200 на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието, цитирано от БТА.

По данни на Нилсен Мюзик за периода на отчитане от новата тава "Science Fiction" на рок формацията са продадени 58 000 албумни единици, които й отреждат първенството.

С постижението си "Бранд ню" се нареждат сред изпълнителите, чакали дълго време след дебюта си в класацията, за да се позиционират на върха й.

Успехът идва при рокаджиите 14 години, два месеца и четири дни след като за първи път попадат в чарта на 5 юли 2003 г. Рокаджиите обаче не могат да се мерят с покойната икона Дейвид Боуи. Боуи дебютира в класацията с "Hunky Dory" на 15 април 1972 г., но трябва да минат 43 години, девет месеца и 15 дни, преди да покори върха й с албума "Blackstar" на 30 януари 2016 г.

"Science Fiction" е едва третият рок албум, достигнал първото място в чарта на "Билборд" през 2017 г., след "Everything Now" на "Аркейд файър" и "One More Light" на "Линкин парк".

Второ място в класацията заема рапърът Кодак Блек с 50 000 продадени единици от албума "Project Baby Two". Следва рапърът Кендрик Ламар с 41 000 продадени единици от тавата "DAMN".

Челната петица в чарта се допълва от рок групата "Нек дийп" с "The Peace and the Panic" (32 000 продадени албумни единици) и певицата Кеша с "Rainbow" (31 продадени албумни единици). /