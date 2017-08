MTV отряза “Деспасито” (Обзор)

Ламар стана големият победител на церемонията по раздаването на видеомузикалните награди на MTV в неделя вечерта. Той беше номиниран в 8 категории, като спечели 6 от тях. Ламар откри церемонията с кратък микс от песните си. По време на изпълнението му на сцената се появи човек, обгърнат в пламъци. Той беше облечен като нинджа и изпълни различни екшън движения.

Наградите на MTV имаха не само своя голям победител, но и своя голям губещ. Хитът “Деспасито” получи номинацията само в категорията “Песен на лятото”. Парчето на Луис Фонси и Дади Янки е едно от най-гледаните в ютюб. MTV заяви още преди седмица, че “Деспасито” ще се бори за наградата само в една категория, защото звукозаписната компания на изпълнителите не им е изпратила видеоклипа. Компанията обаче отвърна, че такъв не е бил искан от нея. Освен това обвини телевизията, че има прекалено малко латино песни, които се въртят по главния ѝ канал.

В категорията “Песен на лятото” не беше номинирана оригиналната версия на “Деспасито”, а нейният ремикс, в който пее и Джъстин Бийбър. Победител стана рапърът Lil Uzi Vert с песента си XO Tour Life.

Тейлър Суифт не присъства на награждаването. Въпреки това стана център на внимание, тъй като представи клипа към новата си песен Look What You Made Me Do. Според спекулации парчето е насочено към колежката ѝ Кейти Пери, която пък влезе в ролята на водещ. За жалост, този ѝ образ не беше приет радушно в онлайн пространството, където получи доста критики. Все пак това не ѝ попречи да пее на сцената и да направи зрелищно шоу.

Джаред Лето направи трибют към самоубилия се вокалист на “Линкинк парк” Честър Бенингтън. Към изпълнението му се присъединиха и други певци, правили опити да отнемат живота си.

Пинк грабна приза “Авангард” на името на Майкъл Джексън. В категорията “Артист на годината” статуетката взе Ед Шийран. (24часа)