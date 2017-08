"Despacito" изравни 16-седмичния рекорд на Марая Кери в класацията на "Билборд" (Видео)

Хитът "Despacito" на Луис Фонси и Деди Янки изравни 16-седмичния рекорд на "One Sweet Day" на Марая Кери и "Бойз ту мен" в класацията на "Билборд" Хот 100, съобщи Асошиейтед прес.

Песента на Марая Кери доминираше в американската класация през 1995 г. и 1996 г.

"Това е исторически ден за латино музиката! Невероятно благодарен съм на всички мои фенове за невероятната им подкрепа. Чувствам се благословен" - заяви Луис Фонси пред Асошиейтед прес.

"Despacito" има шанс да оглави и 17-а седмица класацията за сингли на "Билборд", ако се справи с конкуренцията на Тейлър Суифт и новия й хит "Look What You Made Me Do", предава БТА.

Видеоклипът към оригинала на "Despacito", не ремиксът с Джъстин Бийбър, стана първият в Ютюб с 3 милиарда гледания.

"Despacito" е най-големият хит на годината, но не получи номинации за видео музикалните награди на MTV. Причината е, че клипът не е бил излъчван по основния канал на телевизията или MTV2 в срока на номинациите, защото звукозаписната къща не го е предложила навреме. В категорията за летен хит, чиито номинации се обявяват по-късно, ремиксът на "Despacito" изгуби от "XO Tour Life" на Лил Узи Върт.

По данни на "Нилсен саундскан" от "Despacito" са продадени 2,2 милиарда дигитални песни, видео стриймингите са 513 милиона, а аудио стриймингите 464 милиона.

"Despacito" оглавява латино класацията на "Билборд" от 30 седмици.