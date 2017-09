Лято 2017: Сузанита замени бахайската мелодия с народна

Хитът “Деспасито” вече си има наследник - Mi Gente

Няма спор, че най-слушаното парче това лято е “Деспасито”. Прехвърли впечатляващите 3 милиарда гледания в ютюб, а имитациите от фенове по цял свят, пък и от популярни личности са толкова много, че е трудно да се съберат на едно място и да се преброят. Естествено, като при всеки хит и този има своите “за” и “против”. Независимо от аргументите на двете страни факт е, че тази песен се забива в главата и човек си я тананика часове наред, дори да я намира за лигава и безвкусна.

Тя определено провокира слушателите да търсят още парчета с латино ритми. Mi Gente е песента, която се готви да наследи “Деспасито”. Тя е подобрена версия на парчето на Уили Уилямс Voodoo Song и нейн изпълнител е Джей Балвин. Само за 30 дни тя събра 200 млн. гледания. В края на втория месец успя да ги утрои.

Песните на българските изпълнители са далеч от такива постижения, но и те мерят гледанията си и тече къде скрита, къде ожесточена конкуренция кой колко посещения е събрал. Броят си дори дните, за които са постигнали завидни за нашите ширини рекорди в ютюб.

Едно от най-успешните парчета през последните месеци е Beautiful Mess на Кристиан Костов. С участието си в Евровизия, той изкара песента извън пределите на страната ни и постигна престижното второ място, което се случва за първи път с български изпълнител. Хитът на Кристиан продължава да се върти в радиоефира, а

официалното видео

има над 5 милиона

гледания

Тази песен му донесе както второто място в Евровизия, така и препълнена от ангажименти програма.

Последният хит на Криско “Базука”, също даде на своя автор и изпълнител нещо различно от катерене по стълбичката в българските класации. Преди няколко дни рапърът се похвали в профила си във фейсбук, че е първият български поп певец, който е сключил договор с музикалния гигант “Уорнър мюзик”. Това е една от четирите най-големи компании в звукозаписната индустрия в света. Тя издава звезди от ранга на Мадона, Майкъл Бубле, Ед Шийран, “Ред Хот Чили Пепърс”. “Горд съм да ви споделя, че съм първият български поп артист, подписал със световната музикална компания Warner Music! От днес те ще разпространяват музиката ми в цял свят! BAZOOKA е първият ми сингъл, който можете да видите през официалния канал на Warner Music в YouTube! Очаквайте английската версия до месец! Благодаря на всички за подкрепата през тези 10 години! Сега започвам!”, написа Криско в социалната мрежа.

Парчето е качено в ютюб канала на германския клон на компанията на 25 август и има над 21 хиляди гледания. Премиерата му в България беше на 8 юни, като до момента е събрало над 16 милиона посещения.

До въпросния договор се стига, когато мениджърът от отдела “Артисти и репертоар” в “Уорнър мюзик” - Германия, Кен Огихара, прави изследване на пазара на музика в Източна Европа като подготовка за участие на техен изпълнител в Гърция. Слушайки хитовете от региона,

попада случайно

на “Базука”

и се свързва с мениджмънт компанията на Криско - Facing The Sun. След кратки преговори, продължили около десетина дни, договорът е подписан. В тази връзка Кен Огихара коментира: “Отдавна търсехме по-различно звучене от стандартния мейнстрийм, който ни залива в Spotify, нещо с характер, разпознавамо. Когато чух “Базука” за първи път, си казах, че трябва да подпишем с Криско и Facing The Sun! Радвам се, че всичко се случи толкова бързо и вече можем да представим песента на всички фенове по света. Очаквайте и следващите ни проекти с Криско”. В момента българският артист Криско работи по ремикс на парчето, който ще бъде предназначен специално за международния пазар и ще излезе след около месец единствено в канала на “Уорнър мюзик”.

Клипът на “Базука” е сниман през зимата, но кадрите са правени под жарко слънце, защото са от остров Пукет, Тайланд. Пред камерата застават екзотични местни хубавици, които кършат снаги, облечени с бански и бельо. Екипът, създал видеото, добавя и кадри, правени на Халкидики, Гърция.

С изненадващо бърза слава това лято се сдоби едно напълно непознато до момента момиче. Сузанита, дъщерята на Орхан Мурад събра над 4 милиона гледания само за няколко дни.

Това се случи с

песента ѝ “Луцифер

и Буда”,

а причина за бързия успех бе визията на 14-годишното момиче, която предизвика много коментари в медиите и в интернет пространството. Пред камерата Сузанита е с оскъдно облекло, танцува туърк (въртеливи движения с ханша), а около нея се подвизават доста по-големи на възраст мъже. И за да е още по-предизвикателна, показва среден пръст. На атаките срещу дъщеря му Орхан Мурад отговори, че 1000 хейта са нищо на фона на 4 милиона гледания. Самият той финансирал проекта, който всъщност бил едно младежко забавление. Но добави, че в България само провокацията продава. Малко след това обаче баща и дъщеря пуснаха видео, с което се извиняват на последователите на бахайската вяра и свалиха парчето от ютюб. Оказа се, че скандалната песен е плагиатство. Част от нея е взета от Allahumma Ya Subuhun, това е изключително популярно и доста старо изпълнение, именно сред последователите на бахайската вяра.

След като свали “Луцифер и Буда” от ютюб, Сузанита обяви, че съвсем скоро ще я пусне пак, но с нова мелодия. Междувременно 14-годишното момиче, което след няколко дни тръгва на училище в осми клас, вече ходи по участия. Там тя изпълнява новата версия, звучаща като народна песен. И въпреки че вкарва части, в които рапира, Сузанита вероятно ще гради кариера на попфолк сцената. Само преди два дни направи дует с певицата Андреа. Общата им песен се казва “Строго забранено” и още в първите 12 часа от пускането на парчето в социалните мрежи то беше гледано над 300 хил. пъти. Ако има дума, която най-точно да определи видеото към песента, то тя трябва да е “провокация”. В клипа непълнолетната Сузанита раздрусва тяло сред разголени жени, които изстискват диня в устата си.

Определено песента на Азис “Мотел” е една от най-слушаните това лято. Тя би всички нашенски рекорди, като

събра за 2 месеца

над 22 млн.

посещения

Текстът и музиката са дело на певеца. В парчето противно на попфолк традицията се пее за романтични, даже социални теми. Видеото пък е заснето в градски автобус и в него няма никаква пошлост.

“Късай” на Тита също се нареди сред рейтинговите изпълнения на това лято. Това е едва второто ѝ парче, а наближава 13 милиона гледания. Първият ѝ сингъл “Вуду кукла” надхвърли 13 милиона посещения. Младата изпълнителка, зад чийто гръб застана Криско и се зае с нейното продуциране, се появи за първи път пред широката публика като участник в “Х Фактор” през 2014 г. В риалити формата тя бе част от момичешката група Sweet 16. След края на шоуто триото се разпадна и Тита изчезна от светлините на прожекторите. В края на миналата година обаче дебютира силно като солов артист с “Вуду кукла”.

Нейната връстничка

Дара също се

нарежда сред

изпълнителите на

хитове това лято

Но въпреки че участва в следващото издание на “Х Фактор”, тя е с едни гърди напред в опита си на голямата сцена. Докато при Тита имаше период на затишие, Дара продължи с изявите си след риалити формата. Дебютният ѝ сингъл “Кво не чу” бе абсолютният хит на миналото лято и седмици наред не слизаше от челните позиции в музикалните класации. Второто ѝ самостоятелно парче - “Родена такава”, се появи през март и цяло лято се радва на голям интерес.

След него се включи в общ проект с братята Пламен и Иво и тандема Павел и Венци Венц. Песента “Няма да си тръгнеш с друг” излезе преди месец и е

сред първите места

на най-въртените

песни в радиоефира

Там се е позиционирал и сингълът на Михаела Маринова “Един срещу друг”. Младата певица, която тази година завърши музикалното училище също стартира кариерата си от “Х Фактор”, стигайки до самия финал. Михаела натрупа сериозно количество фенска маса и с участието си в “Като две капки вода”. Този път тя не само, че стигна до финала, но и стана големият победител.

През последните няколко месеца едва ли е останал човек, който да не е слушал поне веднъж Shape of You на Ед Шийран. Парчето беше пуснато в ютюб още в началото на годината, а досега събра повече от 3 млрд. гледания. Освен това в интернет се появиха и поне дузина ремикси на песента, които ѝ придадоха още по-лятно звучене. Шийран печели популярност не само заради гласа си, но и защото пише сам текста на песните. Те винаги са вдъхновени от нещо преживяно. Често зад тях стои момиче. Неговата приятелка се казва Шери Сиборн. Двамата се запознават, докато учат в гимназията.

Кейти Пери пък обяви новия си албум Witness и малко по малко започнаха да се появяват песните в него. Още щом пусна онлайн Bon Appetit, парчето събра хиляди лайкове. Видеото е не по-малко ефектно. В него феминистката Пери показва как жените са третирани като стока и излагани на витрини. В клипа за пръв път виждаме певицата с нова визия. След раздялата си с Орландо Блум Пери отряза косата си, оставяйки я с момчешка дължина. Между нея и актьора обаче любовните искри съвсем не са угаснали. Двамата са забелязани заедно на концерт на Ед Шийран в Лос Анджелис.

След като прекара близо година, без да пусне ново парче,

Селена Гомес

се завърна на

музикалната сцена

с гръм и трясък

Песента ѝ Bad Liar бързо се превърна в тема на разговор, тъй като всички се чудеха на кого е посветено. Разбира се, едно от най-спряганите имена е това на бившия ѝ приятел Джъстин Бийбър. Двамата имаха бурна връзка, през която той често ѝ изневеряваше.

Гомес си взе творческа почивка миналото лято. Причината е, че страда от автоимунното заболяване лупус. Когато прие статуетката за най-добра поп изпълнителка на Американските музикални награди, каза: “Трябваше да спра, защото имах всичко, а бях напълно съкрушена отвътре. Успях да се държа до такава степен, че да не ви разочаровам, но в същото време предадох себе си”. В момента Гомес излиза с изпълнителя Weeknd. Двамата са заедно повече от 6 месеца. В свое интервю певицата казва, че той е човекът, който я мотивира отново да създава музикални проекти. Последната песен, която пусна в интернет, носи името Fetish.

Бившето ѝ гадже Джъстин Бийбър умело се грижи за кариерата си. Това лято той направи дует с Дейвид Гета.

В клипа към песента

участват модели на

“Виктория Сикрет”

- Елза Хоск, Стела Максуел, Джасмин Тукес, Роми Стрейд и Сара Сампайо. Само за месец гледанията на видеото стигнаха 200 млн.

Риана също се завърна в медийното пространство. Напоследък музикалните ѝ изяви останаха на заден план. Изместиха ги новините за връзката ѝ с арабския бизнесмен Хасан Джамил. Певицата отнесе и много негативни коментари относно наедрялата си фигура. Дори се появиха твърдения, че скоро ще става майка. Е, слуховете така и не се потвърдиха, но пък Риана пусна нова песен заедно с Dj Kaled и Bryson Tiller, която се казва Wild Thoughts. Мелодията ѝ много напомня на хита от 1999 г. на Карлос Сантана “Мария, Мария”. “Тази песен беше и винаги ще бъде лятна. Тя просто говори на жените, а Wild Thoughts разширява нейното звучене, което доказано устоява на времето”, казва изпълнителят.

Още една лирична песен, която завладя публиката това лято, е Attention на Чарли Пут. Младият изпълнител направи големия си пробив благодарение на интернет. Той качваше видеа на акапелните си изпълнения в ютюб. Attention е първият сингъл от дебютния му албум Voice Notes.

Бруно Марс също гледа да не изостава от колегите си. Може и засега най-популярната му песен да е Uptown Funk, но той определено си е навил на пръста да я подобри. Тази година може и да успее. Преди няколко месеца той пусна парчето That's What I like. Тъй като е много ритмично, беше едно от най-често слушаните, събра почти 900 млн. гледания.

Но не само той обича да надскача рекорди. Тейлър Суифт винаги успява да изненада меломаните по цял свят. Новото ѝ парче Look What You Made Me Do

събра рекордните

30 млн. гледания

за първите 24 часа

в онлайн пространството. Така остави зад гърба си на достойното второ място Адел с песента Hello. Сега, за по-малко от седмица, Look What You Made Me Do има над милион гледания.

Една от причините видеото да бъде толкова популярно е спекулацията кой го е вдъхновил. За крехките си 27 години певицата успя да си направи дълъг списък с имена на хора, които открито не харесва. Сред тях са Кейти Пери, Ким Кардашиян и съпругът ѝ Кание Уест, Калвин Харис, Джо Джонас... общо взето всеки мъж, с когото някога е излизала.