Тейлър Суифт оглави британската класация за сингли

Осем години след дебюта си в чарта и след осем песни в Топ 5, три от които достигнали втората позиция, певицата от САЩ Тейлър Суифт най-сетне покори върха в британската класация за сингли с новото си парче "Look What You Made Me Do", съобщи "Билборд", цитиран от БТА.

Най-високото си класиране досега в чарта - второ място, Суифт е отбелязвала със синглите си "Love Story", "I Knew You Were Trouble" и "Shake it Off", припомня изданието.

Тейлър Суифт два пъти е оглавявала британската класация за албуми - с тавите "Red" (2012) и "1989" (2014).

Заемайки първото място в чарта за сингли с "Look What You Made Me Do", Суифт измести на втора позиция британската певица Дуа Липа с парчето й "New Rules". Трета е певицата Пинк със сингъла "What About Us".

За последен път в британската класацията за сингли първите три позиции са заемани от жени през октомври 2014 г.

Челната петица в чарта за сингли се допълва от диджей Калвин Харис с парчето "Feels", записано в сътрудничество с Кейти Пери, Фарел Уилямс и Биг Шон, и от Джъстин Бийбър и БлъдПоп с песента "Friends".

В британската албумна класация първата позиция заема групата "Куинс ъв дъ стоун ейдж" със седмия си студиен проект "Villains". Следва певецът Ед Шийран с албума ":" (Divide). На трето място е групата "Уор он дръгс" с тавата "A Deeper Understanding".

Челната петица в британската класация за албуми се допълва от PVRIS с "All We Know Of Heaven, All We Know Of Hell" и бившия изпълнител от "Уестлайф" Шейн Филан с тавата "Love Always".