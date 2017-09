Тейлър Суифт посвети новата си песен на враговете си (Видео)

Тейлър Суифт определено е жена, която знае колко красноречиви са детайлите. Затова след всяко нейно парче феновете ѝ започват да водят разследване на кого е посветено. Песента ѝ Look What You Made Me Do не прави изключение. Листът с имената на заподозрените никак не е кратък. Едно от челните места в него заема Кейти Пери, плътно зад нея се нареждат бившето гадже на Суифт Калвин Харис заедно с Ким Кардашиян и Кание Уест.

27-годишната певица този път не си направи труда да изпее песен за всеки поотделно. Напротив, само с едно парче осмя всичките си врагове. Премиерата на клипа на Look What You Made Me Do беше по време на видеомузикалните награди на MTV на 27 август. Парчето

събра рекордните 30

млн. гледания за

първите си 24 часа

в онлайн пространството. Така остави зад гърба си на достойното второ място Адел с песента Hello.

Причината да бъде толкова популярно е неговата спекулативност. Кой е вдъхновил Суифт да изпее Look What You Made Me Do? Тя води дългогодишна война с колежката си Кейти Пери. Двете певици често си изпращат завоалирани, а понякога и явни обиди. В клипа на Look What You Made Me Do Суифт за пореден път нападна Пери. Тя си сложи типичните за колежката си големи слънчеви очила и светлоруса перука. Не на последно място облече тигрово палто. По този начин Суифт показва, че Пери е хищник, който няма скрупули. Припомням, че двете се скараха, защото Пери “откраднала” 3-ма от танцьорите на Суифт по време на нейно турне. Тигровият десен отвежда и към парчето на Кейти Roar. Но това не е всичко. Във видеото Суифт държи в ръка награда “Грами”. Досега тя е спечелила 10 грамита, докато колежката ѝ няма нито едно.

Калвин Харис определено заслужи мястото си в черния списък на Суифт. Двамата имаха връзка, която приключи с гръм и трясък. Още в началото на Look What You Made Me Do певицата му отдава нужното внимание. Първо виждаме надгробен камък с надпис: “Тук почива репутацията на Тейлър Суифт”. Следващият обаче има друго име - Nils Sjoberg. Това е псевдонимът, който певицата използва като съавтор на текста на песента на Харис This Is What You Came. Първоначално той не особено кавалерски не отдаде на Суифт съответното признание. Певицата обаче не му остана длъжна и разкри, че е участвала в проекта. Така предизвика ураган от критики в туитър, насочени срещу Харис. В отговор той написа, че

Суифт просто си

търси “някой нов,

когото да закопае”

Е, явно си е намерила - Nils Sjoberg.

Ким Кардашиян и съпругът ѝ Кание Уест също се превърнаха във врагове на певицата. Раздорът между тях беше публичен и предизвика доста излишен шум. Всичко започна заради песента на Уест Famous, в която рапарът казва: “Мисля, че аз и Тейлър все още може да правим секс. Защо? Аз направих тази кучка известна”. Уест твърди, че се обадил по телефона на певицата и я е попитал дали има нещо против да я спомене по този начин в песента си, а тя се съгласила. Да, ама не. Малко след като Famous е пусната онлайн, Суифт заявява, че парчето е обидно и тя никога не е давала съгласието си за него. Тук се намесва и Ким Кардашиян, която публикува в инстаграм видео на разговора между певицата и Уест. Оттогава на Суифт ѝ се носи репутацията на змия в овча кожа.

Тя обаче явно няма нищо против този имидж. Във видеото на Look What You Made Me Do седи на трон и пие чай, докато в краката ѝ се въртят поне дузина змии. По този начин иронизира Кардашиян, която гледа на всеки сякаш е кралица, без да вижда змията до себе си.

Суифт не забрави да напомни и за бившите си гаджета. В парчето тя танцува цялата облечена в черно с тъмно червило и грим, докато зад нея има 8 танцьори,

които носят тениски

с надпис

“Аз обичам ТС”

(инициалите на певицата - б.а.). Числото не е случайно. Зад всеки един от танцьорите стои образът на бивше гадже. Досега Суифт е излизала с Том Хиделстън, Калвин Харис, Джо Джонас, Тейлър Лаутнер, Хари Стаилс, Конър Кенеди, Джейк Гиленхаул и Джон Мейер.С повечето от тях певицата е в лоши отношения.