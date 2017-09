Учени откриха причината за настъпването на последния междуледников период

Международен екип от учени установи, че изригване на вулкана Такахе в Антарктида е продължило 192 години и е предизвикало настъпването на последния междуледников период, съобщи Лента, предаде БТА.

Вулканът изригнал преди около 17 700 години и по онова време в южното полукълбо, където се намира Антарктида, започнали големи климатични промени. Увеличила се по-специално концентрацията на парникови газове в атмосферата.

Съпроводените с изхвърляне на халогени вулканични изригвания създали в стратосферата озонова дупка над Антарктида. "Въпросната озонова дупка, която била аналогична с днешната, довела до големи изменения в атмосферната циркулация", поясни съавторът на изследването Джоузеф Макконъл от Института за пустиннни изследвания в Невада. По мнението му, в южното полукълбо това отключило преход от ледников към междуледников период. "Вероятността да става дума за съвпадение е нищожна", увери Макконъл.

До тези заключения учените стигнали, след като изследвали ледникова проба, взета на дълбочина над 3400 метра, на 350 км северно от Такахе.

По-рано учени от Единбургския университет във Великобритания откриха 91 вулкана под ледовете в Антарктида.

Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.