Бившият вокалист на "Каффе" Явор Велчев работи с продуцента на Тупак

За втора поредна година фестивалът КвАРТал ще напълни центъра на София - някогашния Еврейски квартал. Той ще се проведе от 15 до 17 семптември в карето между булевардите “Дондуков”, “Мария Луиза”, “Левски” и “Сливница”. В него ще има много работилници, архитектурни, исторически и опознавателни обиколки с гид, гурме тур с много награди, интересни изложби, поп-ъп галерии, хип-хоп танци, музика на живо и още куп занимания, които ще увлекат всеки посетил фестивала. Част от програмата му ще бъде и бившият вокал на група “Каффе” Явор Велчев-Яви, който на 16 септември от 18,00 ч. ще има акустичен концерт в редакцията на “24 часа”. Яви като част от квартета “Джазабел” записва беквокали за едни от най-известните български изпълнители като Графа, Слави Трифонов и Лили Иванова.

Да се събудиш посред нощ, защото в мислите ти се ражда някаква мелодия, която просто трябва да пресъздадеш. Да станеш леко сънен от леглото, опитвайки се да намериш телефона си, за да запишеш тази мелодия, а чак на сутринта да я чуеш. Много често такъв е процесът на работа на Велчев . “Усещането е толкова непредвидимо, като любовта, не мога да го контролирам”, казва музикантът.

Мелодията за песента, която тази година спечели наградата на музикалната и журналистическата гилдия на България Gravitaion, му хрумва в 4 ч сутринта. Тогава

той се намира в

Букурещ и гони

самолета си за

Брюксел

Не чака музата да си отиде, а изважда телефона и си записва мелодията на момента.

След известно време решава да посети добрия си приятел Константин Свещаров, който живее в Дрезден. “Той е джаз пианист, много напреднал и добър”, казва Яви. Затова иска да направят няколко парчета заедно. Показва на Свещаров част от идеите си в много суров вид. Gravitation е една от тях. “В рамките на няколко дни ги конструирахме в песни, хармонизирахме ги с акорди и започнахме да ги записваме в работната атмосфера на Коко, която представлява нещо като домашно студио с роял, контрабас, китара, вокали и барабани”, казва музикантът. Текста на парчето Велчев написва на място в Дрезден.

А той се подвизава из българското музикално пространство от дълго време. За близо година беше вокалист на групата “Каффе”. С него се свързва басистът на все още несформираната банда - Венци. Още при първото разпяване на групата, която тогава не се казва “Каффе”, а Badu, си пасват музикално.

“Започнахме като

банда за клубни

участия с репертоар

от кавъри”,

спомня си Яви.

Постепенно групата създава свой репертоар. Велчев e автор на един от най-големите ѝ хитове “Вместо теб”, изпълнен от Орлин Павлов. Оставя песента като жест, преди да напусне състава и да замине за Белгия. Години наред не подозира, че парчето му се припява от почти всеки и се е превърнало в хит. С времето обаче все повече негови познати започват да го поздравяват за добре свършената работа.

Не му било лесно да вземе решението за напускане на “Каффе”. “Честно казано, отношенията не бяха възможно най-гладките. Освен това времената бяха тъмни, нямаше канализирани процеси в музикалната дейност”, казва Яви. Затова и решава да опита късмета си извън България. “И досега поддържаме добри отношения с музикантите от “Каффе” и това ме радва.”

В Белгия отива, за да учи морски мениджмънт. Никога обаче

не спира да се

занимава с музика,

макар и паралелно да работи като юридически и застрахователен консултант в корабна компания. Дори сформирал 5-членна група с белгийци. Работил и заедно с приятеля си Константин Бончев. Двамата сформирали дует с името Jailhouse Chili. Имали концерти в Белгия, Холандия, Германия и Лондон. Всичко постигнато, разбира се, било трудно. “Правиш нещата сам, няма някой, който да върти машината вместо теб. От друга страна, имаш пълната свобода да правиш нещата по начина, по който искаш”, казва певецът.

Той е участвал и в белгийската версия на предаването “България търси талант”. Не искал обаче да се обвързва с договори, затова след първите етапи на състезанието приключил участието си. Тази година се включи и в българското предаване, където стигна до супербитките. “Там създадох интересни и полезни контакти. Запознах се с много готини хора”, казва Велчев.

От няколко години работи с американския продуцент Ерик Рико, чието име стои зад някои от песните на световни звезди като Елтън Джон и Тупак. По едно време в Белгия Яви решава, че иска да работи с продуцент, който има изграден стил на работа. Тогава чува по радиото парче на белгийския изпълнител евреин Нейтън Амбах. Песента му успява да го впечатли заради соул звученето си. Затова Яви с помощта на гугъл открива кой е продуцентът му.

Без ни най-малко да

се познават, Велчев

му пише в интернет

нещо от сорта на: “Здрасти, Ерик, аз съм Явор. Познавам те чрез Нейтън Амбах. Чух парчето и много ми хареса. Искаш ли да работим заедно?”. Продуцентът се съгласява. “Ерик се оказа много специален човек, защото макар и да е прочут в много страни, откликна човешки и каза: “Да, с удоволствие. Нека да се чуем”, спомня си музикантът. А Яви през цялото време се удивлявал колко земен е.

Докато пребивавал в Белгия, става финалист в конкурса за автори Hitspot с песента си On the Road to Hell. Кандидатствал, без да очаква да го изберат. Парчето дори не било записано в студио. Велчев го направил вкъщи. “Очевидно е било харесано като замисъл и като идея”, казва певецът. Затова се почувствал много горд от себе си.

Макар и вече изпълнителят да живее в София, през лятото приятелите му го откриваха в Бургас. Причината обаче не е свързана само с почивка, а и с работа. В четвъртък той и най-новата му 5-членна група Indigi Kids имаха концерт на остров Св. Анастасия. Освен Яви членове на бандата са басистът Радослав Rivarmen Славчев, барабанистът Богомил Енчев, пианистът Димитър Горчаков и Владислав Мичев, който свири на тромбон.

Той започва да се занимава с музика от 5-годишна възраст. Тогава дядо му, който бил оперен певец, го представя на бургаския детски хор, ръководен от Милка Стоева. Разпяват го на пиано и забелязват, че пее много чисто. Първата си песен “Водолаз” създава година по-късно. Наскоро

със съдействието на

БНР я открива в

архивите на радиото

Успява да получи и презапис от грамофонната плоча. Използвайте гласа си на 6-годишно дете, заснел леко комично видео, което също се казва “Водолаз”.

Десетилетие след първата си песен създава квартета “Джазабел”. Тогава за пръв път започва да слуша по касетофона различни стилове музика. Впечатление му направила групата Boys II Men, която имала доста акапелни изпълнения. Едно от тях е Yestarday. “Мисля, че това беше първото вдъхновяване за правене на нещо на четири гласа”, казва Велчев. Затова “Джазабел” започва с кавъри на песни, изпълнени от Boys II Men. Постепенно преминава към различни стилове. В репетоара си включва дори “Тракийски танци” на Петко Стайнов.

Квартетът добива все по-голяма популярност. “Джазабел” дори записва беквокали за песента на Слави Трифонов и “Ку-ку бенд” “Вавилон”. Връзката направил сценаристът на “Шоуто на Слави” Ивайло Вълчев. След това нещата се случват верижно. Квартетът се свързал със студийния екип на Лили Иванова и записал беквокали за албума ѝ “Ветрове”. “Когато присъстваш в някакъв проект, тогава създаваш нови контакти, привличаш добри професионалисти и интерес”, казва Велчев и допълва, че успехът винаги е съпроводен с много “кухненска работа”. “Отстрани изглежда цветно и весело, но зад това на моменти стои не особено вдъхновяваща и креативна работа. Бляскавата страна е само върхът на айсберга, а отдолу са всичките усилия, упоритост и търпение”.