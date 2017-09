Посмъртен албум на Майкъл Джексън излиза в края на месеца

Нов посмъртен албум на Майкъл Джексън ще се появи на пазара в края на септември, съобщи Контактмюзик.

Албумът е озаглавен "Scream", включва 13 песни и ще излезе няколко седмици след като триизмерна версия на видеоклипа "Thriller" на Майкъл Джексън бе показана на кинофестивала във Венеция, предава БТА.

Наследниците на починалия Майкъл Джексън са работили с две звукозаписни компании, за да бъде издадена тази колекция от хитове, към които е добавено специално медли, озаглавено "Blood on the Dance Floor X Dangerous" и изпълнено от електронното дуо "Уайт панда".

Новата песен е смесица от парчетата "Blood on the Dance Floor" от 1997 г., "Dangerous" (1993), "This Place Hotel" (1980) на "Джексънс", "Leave Me Alone" (1989) и "Is It Scary" (1993).

Сред останалите песни в диска са "Thriller" и "Dirty Diana", както и "Somebody's Watching Me", "Unbreakable" с участието на Ноториъс Би Ай Джи, "Threatened", "Ghosts" и разбира се, "Scream" с участието на сестрата на Джако - Джанет Джексън. Тази песен е от албума "HIStory", излязъл през 1995 г. В новия албум ще са също хитът "Torture" на "Джексънс" и титулната песен от първия посмъртен албум на Майкъл Джексън "Xscape", който бе издаден през 2014 г.

Излизането на албума ще бъде чествано със събития в 6 града. Той ще бъде издаден на 29 септември от звукозаписните компании "Епик рекърдс" и "Легаси рекърдс".