Лиъм Нийсън няма да се снима повече в трилъри

Известният британски актьор Лиъм Нийсън възнамерява да загърби участието си в трилъри, въпреки изгодните предложения, които получава, съобщава Асошиейтед прес, предаде БТА.

По думите на екранния герой, прочул се с поредицата блокбастъри "Твърде лично", той вече е прекалено стар, за да се прави на екшън герой."Хора, аз съм вече на 65! Време е да спра! Да не говорим, че съвсем случайно попаднах в този жанр!"

Въпреки отказа му да участва в подобни проекти, два трилъра с негово участие, които вече е заснел, предстои да излязат на екран. Става дума за "Hard Powder" в който Нийсън се явява в ролята на шофьор на снегорин в схватка с наркодилъри и в "The Commuter" в който актьорът става застраховател, изправен пред пъклен криминален план.

Нийсън се завръща към драматичните роли. Една от тях го представи на кинофестивала в Торонто в лентата, посветена на аферата "Уотъргейт". Тя е със заглавие "Mark Felt:The Man Who Brought Down the White House". Нейната премиера се състоя в понеделник. Във филма Нийсън се превъплъщава в високопоставения служител от ФБР, дал ключова информация на журналистите от "Вашингтон пост" за аферата "Уотъргейт".