Бионсе, Джордж Клуни, Джулия Робърт помагат на пострадалите от ураганите в САЩ (Видео)

Звезди на шоубизнеса в САЩ участваха в телетон за събиране на средства за пострадалите от ураганите Харви и Ирма, съобщиха световните информационни агенции, цитирани от БТА. Събитието бе предавано от водещи телевизии в САЩ, както и от няколко кабелни телевизии и интернет платформи.

Знаменитости, сред които Джордж Клуни, Джулия Робъртс, Леонардо ди Каприо, Матю Макконъхи, Том Ханкс, Бионсе, Джъстин Бийбър и Деми Ловато участваха заедно в телетона "Ръка за ръка" с вдъхновяващи песни и разкази за оцелели по време на опустошителните бедствия. Както съобщиха организаторите, по време на телетона, продължил един час, са събрани 14,5 милиона долара. Желаещите можеха да се обадят на платен предварително телефонен номер, правейки по този начин дарение. Стивън Колбер заяви, че компанията "Епъл" е дарила 5 милиона долара.

Бионсе, която се появи в записано послание, сподели за спешната нужда от средства за родния й град Хюстън, след като Харви стана най-мощният ураган, ударил Тексас от повече от 50 години, като причини смъртта на повече от 60 души, накара над 1 милион души да напуснат домовете си и причини щети на около 203 000 домакинства.

"Във време, когато е невъзможно да гледаш новини, без да видиш насилие или расизъм в тази страна, когато си мислиш, че не може да е по-зле, природни бедствия отнемат скъпоценен живот, причиняват големи щети и променят завинаги живота ти - заяви Бионсе. - При природните бедствия няма дискриминация. Те не правят разграничение дали си имигрант, чернокож или бял, испаноговорящ или азиатец, евреин или мюсюлманин, богат или беден. Всички сме заедно в това нещастие."

Ар енд би певецът Ъшър и кънтри звездата Блейк Шелтън изпълниха хита "Stand By Me", Тори Кели и Луис Фонси - песента на Ленард Коен "Hallelujah", Дейв Матюс - "Mercy", а Джордж Стрейт - "I Believe".

Ураганът Ирма опустоши редица острови в северната част на Карибско море, като причини смъртта на най-малко 43-ма души. В неделя той достигна до архипелага Флорида Кийс, където 90 на сто от домовете бяха разрушени или им бяха причинени сериозни щети.