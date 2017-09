Дебютният соло албум на Найл Хоран ще излезе през октомври Найл Хоран оповести, че дебютният му соло албум "Flicker" ще излезе на 20 октомври, а днес пусна третия сингъл от него "Too Much to Ask", съобщи Контактмюзик, предаде БТА.