Стинг се върна с най-големите си хитове и с много рок (Снимки)

Големият Стинг се върна у нас за четвъртото си гостуване пред българската публика. Препълнена зала, танцуващи и пеещи фенове, най-големите хитове и много рок - това бе страхотният концерт на британската звезда в зала “Арена Армеец” в събота вечерта.

Преди началото на шоуто пропускателният режим бе със сериозни мерки за сигурност.

Точно в 20 ч Стинг излезе на сцената за първото си парче и го изпя в тандем със сина си Джо Съмнър. След това напусна сцената и на нея през следващия половин час сам с китара остана наследникът му, посрещнат много ентусиазирано от феновете в залата. Мек и топъл глас, баладични парчета, Джо Съмнър върви по стъпките на баща си. Участвайки в световното турне на Стинг, той получава сериозно рамо и огромна реклама, които неминуемо ще му донесат желания успех.

След подгряващите изпълнения на сина си Стинг излезе на сцената с цялата си банда и размаза от удоволствие публиката. Изпя най-големите си хитове от времето с The Police и от годините, през които развива самостоятелна кариера. Между тях вкара и новите си рок парчета, включени в последния му албум 57th & 9th. 13 г. британецът не бе издавал рок музика и сега отново си припомнихме колко много му отива тя. Зареждаща, емоционална, дано наред с красивите си балади да продължи да твори и в тази посока. Не пропусна да представи една от най-силните си песни в албума - 50, 000, която създава дни след смъртта на Принс и посвещава на всички големи имена, които напуснаха този свят през миналата година. Звучаха още любимите на няколко поколения Englishman in New York, Shape of My Heart, Roxanne, Message in a Bottle.

Въпреки първоначалната информация, че ще дойде в деня на концерта и ще си тръгне веднага след него, Стинг пристигна в петък и отлетя днес за Белград, където е следващото му шоу.