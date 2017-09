Васил Петров с концерт в зала 1 на НДК, посветен на Франк Синатра

Събитието ще бъде на 4 декември и певецът ще превърне залата в джаз клуб в стила на Лас Вегас. В концерта ще участва Биг Бенд на БНР под диригентската палка на Антони Дончев, гост солисти ще бъдат Весела Бонева и американецът Брус Джонсън. Васил Петров ще изпълни шлагери като My Way, Fly me to the Moon, Strangers in the Night, Something Stupid.