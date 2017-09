Тейлър Суифт отново начело в класацията на "Билборд" за сингли

Певицата Тейлър Суифт за трета седмица е начело в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли с песента "Look What You Made Me Do", съобщи сайтът на изданието.

Второ място в чарта заема рапърката Карди Би със сингъла "Bodak Yellow (Money Moves)". Следва рапърът Лоджик с парчето "1-800-273-8255", записано в сътрудничество с певицата Алесия Кара и диджей Калед, цитира БТА.

На четвърто място в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли е хитът "Despacito" на Луис Фонси и Деди Янки в сътрудничество с Джъстин Бийбър. В края на август хитовото парче изравни рекорда на Марая Кери, след като прекара 16 седмици на върха в чарта. Край на доминацията му сложи Суифт с "Look What You Made Me Do".

Пета позиция в класацията заема британският певец Сам Смит с новия си сингъл "Too Good at Goodbyes".