Новият албум на Деми Ловато е вдъхновен от Кристина Агилера

Предстоящият да излезе нов албум на Деми Ловато е повлиян от Кристина Агилера, тъй като преди години Агилера била идол на Деми, съобщи Контактмюзик, предаде БТА.

25-годишната Ловато разкри, че се възхищавала толкова много от изпълнителката на хита "Dirty", че когато започнала да работи над новия си диск "Tell Me You Love Me", се вдъхновила от нейния албум "Stripped", излязъл през 2002 г.

"Израснах, слушайки песни на Агилера - довери Деми. - Тя бе сред идолите ми, докато бях тийнейджърка. Агилера все още е мой идол, вокалните й способности са невероятни и това действително може да се долови в "Stripped". Смятам, че това е албумът, с който тя направи пробив. "Stripped" я превърна в икона, каквато е и днес. Така че Агилера ме вдъхнови."

Изпълнителката на песента "Sorry Not Sorry" все пак не е била повлияна единствено от 36-годишната Агилера, а и от собствения си живот, защото увери, че искала да запише албум, който разкрива възможно най-добре каква всъщност е тя.

"Кариерата ми е известна - каза Ловато пред сп. "Пийпъл". - Преживях много неща през последната година и половина. Искам албумът ми да представи коя всъщност съм аз. Надявам се звученето на песните ми сега да е по-автентично. Искам феновете да го свързват с всяка песен в диска."

Албумът й "Tell Me You Love Me" трябва да излезе на 29 септември.