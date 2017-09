Роджър Уотърс пак в София догодина

Легендата от “Пинк Флойд” обяви на официалната си страница, че включва България в световното си турне

Роджър Уотърс отново ще има концерт в България. Легендарният музикант от “Пинк Флойд” обяви на официалната си страница, че в световното му турне са включени още 23 държави, сред които е и България.

Обиколката Us+Them започна на 26 май в Щатите, където звездата продължава с концертите си и сега. На 2 октомври се мести в Канада и ще свири из страната до 29-и.

След тежката

програма ще си

даде почивка

до началото на следващата година. Първата дата от продължението на турнето му е 24 януари в Нова Зеландия, ще мине и през Австралия. След това се прехвърля в Европа. Съобщението на страницата му гласи, че вече са уточнени пет концерта в Германия и един в Австрия. А турнето ще върви от Португалия до Русия, обхващайки 23 страни, сред които са Белгия, България, Чехия, Унгария, Норвегия, Полша, Франция, Финландия и т.н.

В стила на Роджър Уотърс, който на 6 септември навърши 74 години, и сегашното му шоу е грандиозно. В него са включени песни от легендарните албуми на “Пинк Флойд” The Dark Side of The Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here. Има изпълнения и от неговия нов албум Is This the Life We Really Want?, който излезе на 2 юни. В него са включени 12 парчета.

Все още няма

официално

обявена дата

за концерта на Роджър Уотърс у нас. Неотдавна в интервю за “24 часа” Димитър Ковачев-Фънки каза, че компанията, на която е съсобственик - “София Мюзик Ентърпрайсис”, преговаря за нов концерт на звездата в София. По тяхна покана през 2013 г. Роджър Уотърс дойде с мегаспектакъла си “Стената”.

Не се знае и къде ще бъде концертът му догодина, но имайки предвид мащабните продукции, които прави, вероятно ще е на стадион “Васил Левски”. Първото му гостуване в България беше именно там.

През 2013 г. в “Стената” участва и синът на Роджър Уотърс - Хари. Той свири на пиано от дете, а вече близо 15 години е неотлъчно на сцената до големия музикант. Вероятно догодина отново ще го видим редом до прочутия му баща.

Роджър Уотърс направи уникален спектакъл през 2013 г. в София.