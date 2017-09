Джийн Симънс и Ейс Фрели от "Кис" се събраха на сцената отново

Членовете на легендарната група "Кис" Джийн Симънс и Ейс Фрели се събраха за първи път на сцената, откакто рок бандата беше въведена в Залата на славата на рокендрола през 2014 г., предаде Асошиейтед прес.

Тогава церемонията беше с ограниченото време, затова може да се каже, че двете звезди изнесоха първия си концерт заедно от 16 години в град Сейнт Пол, щата Минесота.

Събитието беше в подкрепа на потърпевшите от урагана "Харви" в Хюстън и околностите му.

Сред песните в репертоара им бяха "Cold Gin", "Shock Me" и "Rock and Roll All Nite".