Роджър Уотърс с концерт на 4 май в "Арена Армеец"

Легендата на "Пинк Флойд" ще изнесе голям концерт в София, който ще бъде част от турнето му Us+Them. Спектакълът ще е на 4 май в зала "Арена Армеец" от 20 ч. В него той ще изпълни незабравими хитове на "Пинк Флойд" като Wish You Were Here, The Wall, Animals, Dark Side of the Moon, както и песни от новия му албум Is This the Life We Really Want?.

Името на турнето на турнето идва от песента Us And Them, която е част от издадения през 1974 година и продаден в мултимилионен тираж албум на "Пинк Флойд" - The Dark Side of the Moon.

"Тръгваме на път с ново шоу", казва Роджър Уотърс. – „ То е комбинация от творби от дългогодишната ми кариера, от годините с "Пинк Флойд" и някои нови песни. Вероятно 80% от песните ще са стари и 20% ще бъдат нови, но всички са обединени под обща тема. Шоуто ще бъде неповторимо, обещавам ви. Ще бъде грандиозно и спиращо дъха, както всички до сега."

Продажбата на билетите за концерта му в София започва на 28 септември. те ще струват от 70 до 180 лева.