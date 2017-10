Мария Каракушева свири хитове на “Депеш мод” като арии, 100 Кила гост на концерта ѝ

Талантливата пианистка Мария Каракушева се завръща на сцената с необичайния си проект да изпълнява популярни рок и поппарчета в класическо звучене. Заедно с оперното сопрано Пламена Гиргинова тя ще представи пред публиката хитове на световни музиканти като “Ред хот чили пепърс”, “Депеш мод”, “Куин”, “Нирвана”, Лейди Гага, “Колдплей”.

Концертът им ще е на 4 октомври от 21 ч в столичен клуб и ще бъде в две части. А гост изпълнител ще е раппевецът 100 Кила.

Идеята на Мария Каракушева и Пламена Гиргинова да представят съвременни хитове в класически стил е отпреди 3 г. Двете са кръстили този проект Grace on Air. Публиката на концертите им вече е слушала на живо класическата интерпретация на песни като Come as you are (“Нирвана”), Paradise (“Колдплей”), Life on Mars (Дейвид Бауи), Bohemian Rhapsody (“Куин”), Strangelove (“Депеш мод”).

Мария Каракушева е пианистка с много национални и международни награди. Тя свири от 8-годишна и изнася редица концерти. Пламена Гиргинова също пее от малка и като солистка на детския радиохор е била на различни международни турнета. Има роли в опери на Моцарт, Пучини, Равел и други.