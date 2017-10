Група "Марун 5" разкри подробности за новия си албум

Групата "Марун 5" разкри в Туитър подробности за новия си албум, който ще е озаглавен "Red Pill Blues", съобщи Контактмюзик, предаде БТА.

Дискът ще включва 10 песни, сред които хитовата "What Lovers Do" с участието на певицата Солана Имани Роу, известна със сценичния си псевдоним SZA.

Три от останалите песни също са записани в сътрудничество с други изпълнители - "Help Me Out" с Джулия Майкълс, "Who I Am" с рапъра Лънчмъни Луис и "Whiskey" с Раким Мейърс, известен с артистичния си псевдоним A$AP Rocky.

Първата песен в албума е "Best 4 U", а последната - "Closure". Сред останалите песни в диска са "Lips on You", "Bet My Heart" и "Wait".

Предишният диск на бандата "Марун 5", петият й студиен албум "V" излезе през август 2014 г. и включва хитовете "Maps", "Animals" и "Sugar".