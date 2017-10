Никол Кидман: Имам повече работа от когато и да е било

Холивудската красота Никол Кидман ще се появи в новия криминален трилър "Разрушител" на режисьора Карин Кусама. Въпреки че тази година навърши 50 години, актрисата споделя, че има повече работа от когато и да било, предава БГНЕС.

50-годишната носителка на Оскар ще се превъплъти в образа на детектива Ерин Бел. Филмът разказва екзистенциалната криза на Ерин, която е правена на мисия под прикритие като млад офицер сред окултистка група в пустинята на Калифорния. Години по-късно, когато лидерът на бандата отново се появява, главната героиня трябва да си проправи път през останалите членове и да се върне в собствената си история с тях, за да се справи със своите демони.

Кидман преминава през доста натоварена година, докато снима също "Aquaman", „Untouchable" и "She Came To Me". През 2017 г. тя участва и в редица хитови филми и телевизионни сериали, включително "The Beguiled", "The Killing of a Sacred Deer" и "Top of the Lake".