Сам Смит пуска нов албум

Сам Смит оповести, че вторият му албум "The Thrill of It All" ще излезе на 3 ноември, съобщи Контактмюзик, цитиран от БТА.

"Развулнуван съм, че новият ми албум най-после ще стане достъпен за феновете на 3 ноември", е написал той в Туитър. Сам Смит неотдавна пусна сингъла "Too Good at Goodbyes", който три седмици оглавяваше чартовете.

Отговаряйки на въпроса какво феновете ще могат да чуят в новия му албум, Сам каза: "Too Good at Goodbyes" е сред четирите песни в диска, които са посветени на моя романтична връзка. Останалите са посветени на славата и взаимоотношенията ми с други хора."

25-годишният певец се страхувал, че хората няма да искат да чуят нови негови песни. "Това е най-големият ми страх - довери той. - Щастлив съм, че мога да правя онова, което искам, да изнасям концерти в целия свят, но не приемам това за даденост. Наистина се страхувам, че хората няма да искат да чуят отново гласа ми. Благодарен съм, че продължават да го правят, но след няколко месеца може да им омръзне."

След като дебютният му албум "In the Lonely Hour" излезе през 2014 г., Сам бе номиниран за 6 награди "Грами" и спечели 4 от тях. Той спечели също две награди БРИТ и три приза "Билборд", както и "Оскар" и "Златен глобус" за хита "Writing's on the Wall" - тематичната песен от филма за Джеймс Бонд "Спектър", изпълнена от него заедно с Джими Нейпс.