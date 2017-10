Шаная Туейн оглави класацията на "Билборд" за албуми

Кънтри певицата Шаная Туейн оглави престижната седмична класация Топ 200 на "Билборд" за албуми с първия си студиен проект от 15 години, съобщи сайтът на изданието.

По данни на Нилсен Мюзик от петия студиен албум "Now" на 52-годишната Туейн за периода на отчитане са продадени 137 000 единици, които й отреждат първенството, цитира БТА.

С албума "Now" изпълнителката за втори път в кариерата си покорява върха в чарта. За първи път Шаная Туейн се позиционира на първа позиция с предишния си студиен албум "Up!", излязъл на музикалния пазар през 2002 г., припомня изданието.

"Now" е едва вторият кънтри албум, достигнал първото място през 2017 г. след "Life Changes" на Томас Рет. Шаная Туейн е и първата кънтри изпълнителка, оглавила чарта след повече от три години, след като през юни 2014 г. Миранда Ламбърт достигна до първата позиция с албума "Platinum".

След кончината на рокаджията Том Пети албумът му "Greatest Hits" (съвместно с "Хартбрейкърс") се завърна в класацията, позиционирайки се на второ място с 84 000 продадени единици.

Следва певицата Деми Ловато със 75 000 продадени единици от албума "Tell Me You Love Me".

Челната петица в албумната класация Топ 200 на "Билборд" се допълва от рапъра Буги Уит да Худи с "The Bigger Artist" (67 000 продадени единици) и певицата Майли Сайръс с "Younger Now" (45 000 продадени единици).