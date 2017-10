Бащата на Ейми Уайнхаус прави мюзикъл за живота на дъщеря си

Невероятният възход към славата и трагичната смърт на певицата Ейми Уайнхаус ще бъдат преразказани в мюзикъл за лондонския Уест енд, съобщи в. "Дейли мирър", цитира БТА.

В него ще бъдат включени песни от репертоара на изпълнителката, като "Rehab" и "Tears Dry On Their Own".

Ейми почина от алкохолно натравяне през 2011 г., когато беше на 27 години.

Баща й Мич планира да разкаже историята на живота й на бъдещите поколения чрез песните на дъщеря си.

"Искаме да направим нещо, което ще покаже същността на Ейми. Има толкова още, освен наркотиците и алкохола. Искаме да представим позитивна история за това как тя развиваше музиката си. Онова, което не чухме, е, че тя не беше употребявала наркотици от три години, преди смъртта си", каза той.