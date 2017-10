Режисьорът Деймиън Шазел се сгоди

Режисьорът Деймиън Шазел, който спечели награда "Оскар" с мюзикъла "La La Land", се сгоди за актрисата Оливия Хамилтън в Малибу, съобщи в. "Дейли мейл", цитиран от БТА.

Двамата обявиха новината, като публикуваха снимка в Инстаграм, на която добре се вижда годежният пръстен.

Деймиън Шазел обяви връзката си с Оливия Хамилтън на церемонията за наградите "Изборът на критиците" през декември миналата година, като я нарече "любовта на живота ми", приемайки отличието си за най-добър режисьор.

Оливия Хамилтън се появява епизодично в сцена от мюзикъла "La La Land" в ролята на раздразнена клиентка в кафенето на Ема Стоун. Освен като актриса, тя се изявява и като сценаристка. Неотдавна Оливия Хамилтън завърши два късометражни филма. Тя работи и върху новата продукция на Гюс Ван Сант "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot" (Не се тревожи, няма да стигне далече пеша).

Деймиън Шазел е на 32 години. През февруари той стана най-младият, печелил награда "Оскар" за най-добър режисьор. Предишният му филм "Камшичен удар" също получи отлични отзиви.

Режисьорът вече има един брак зад гърба си - с Джасмин Макглейд, която беше изпълнителен продуцент на "La La Land". Двамата се разделиха през 2014 г.