Ед Шийрън с награда за песен на годината от Асоциацията за защита на авторските права

Ед Шийрън спечели наградата за песен на годината на Асоциацията за защита на авторските права BMI (Би Ем Ай) на церемония в лондонския хотел "Дорчестър", съобщи Контактмюзик, цитира БТА.

Британският певец получи наградата за песен на годината не за някой от своите хитове, а като автор на "Love Yourself" на Джъстин Бийбър. Той успя да измести за отличието Зейн Малик ("Pillowtalk") и Джеймс Бей ("Let It Go"). Ед Шийрън спечели и наградата за денс песен на годината за съавторството на "ColdWater" с Джейми Скот и датчанката Мьо.

Това е втора награда за песен на годината за 26-годишния Ед Шийрън. Той спечели първата през 2016 г. за "Thinking Оut Loud".

Джей Кей от "Джамирокуай" получи наградата на президента на Би Ем Ай за "оригиналността, вдъхновявала поколения музиканти и фенове". Приемайки отличието си, Джей Кей сподели колко е щастлив, че "30 години след началото на музикалната си кариера има късмета още да му хрумва нещо и да го изразява чрез песни".

Сред предишните ноистели на наградата на президента на Асоциацията за защита на авторските права са Кени Чесни, Пинк, Уили Нелсън, Тони Бракстън.

На церемонията в Лондон рок групата "Фоулс" и певецът Биполар Съншайн получиха поп наградите, съответно за "Mountain At My Gates" и "Middle".