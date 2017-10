Лиъм Галахър оглави британската класация за албуми с дебютния си солов диск "As You Were", чиито продажби са 103 000 през първата седмица, съобщиха Контактмюзик и Би Би Си.

"As You Were" зае трето място по бързина на продажбите за 2017 г., след "Divide" на Ед Шийран и "Human" на Раг ен Боун Ман. От него са купени повече копия, отколкото от всички останали албуми в топ 10 на британската класация, предаваа БТА.

Това е деветият албум номер едно с участието на Лиъм Галахар. Подобни постижения имат също АББА, "Куин", Гари Барлоу (заедно с албумите на "Тейк дет"), Джордж Майкъл (заедно с албумите на "Уам").

Осемте предишни албума на Лиъм Галахър, оглавявали британската класация, са с "Оейзис". Третият им опус "Be Here Now" имаше феноменален успех, като от него бяха продадени 696 000 копия само за три дена. Този рекорд още не е подобрен за 20 години. Следващата група на Лиъм Галахър "Бийди ай" обаче не успя да влезе в първите места на британската класация.

На второ място в британската класация за албуми е "Wamp 2 Dem" на рапъра Гигс. Ед Шийран е трети с "Divide".

Класацията за сингли оглавява американския трапър Пост Малоун с "Rockstar". Следват Камила Кабело с "Havana" и Сам Смит с "Too Good At Goodbyes".