Сиа ще издаде коледен албум

Австралийската певица Сиа обяви, че ще издаде първия си сборник с празнични песни за Коледа, съобщи Контактмюзик.

Албумът се нарича "Everyday is Christmas" и ще излезе в продажба на 17 ноември. Той съдържа заглавия като "Snowman", "Snowfake", "Under the Misletoe".

Това ще е осмият студиен албум на Сиа. Предишният "This is Acting" излезе миналата година. Тази година тя издаде четири сингъла, сред които е и "This is Human" от блокбастъра "Жената чудо", информира БТА.

Сия смени звукозаписната си къща, като от Ар Си Ей премина към "Атлантик рекърдс". "Атлантик" залагат много на нея - когато обявиха сделката, директорите Крейг Колман и Джули Грийнуалд я нарекоха "изключителен изпълнител и автор на песни, с революционен подход към пеенето".