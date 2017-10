Певецът Стормзи води по номинации в класацията за черна музика

Грайм изпълнителят Стормзи води по номинации за наградите за черна музика MOBO (Music of Black Origine) с пет на брой, съобщи Контактмюзик.

24-годишният Стормзи ще се съревновава в категориите за най-добър изпълнител, най-добър грайм изпълнител, най-добър албум с дебютния си "Gangs Signs & Prayer" и за най-добра песен и най-добро видео с "Big For Your Boots".

С четири номинации следва Джей Хъс, който ще се бори за отличията за най-добър изпълнител, най-добър албум с "Common Sense", най-добра песен с "Did You See" и най-добро видео със "Spirit", предава БТА.

По три номинации получиха изпълнителките Джорджа Смит и Стефлон Дон и наскоро отличеният с награда "Мъркюри" соул певец Самфа.

В категорията за най-добър изпълнител освен Стормзи, Джей Хъс и Самфа са номинирани още Бъгзи Малоун, Чип, Дейв, Гигс, Малик Бери, МоСтак и Скепта.

Носителката на приза за най-добра изпълнителка ще бъде избрана измежду Емили Сандей, Джеси Уеър, Джорджа Смит, Лейди Лешър, Литъл Симз, Мейбъл, Надя Роуз, Нейоу, Рей Би Ел Кей и Стефлон Дон.

В категорията за най-добър международен изпълнител са номинирани Карди Би, Дрейк, диджей Калед, Джей Зи, Кендрик Ламар, "Мигос", Соланж Ноулс, Сиза, Травис Скот и Уизкид.

Наградите за черна музика MOBO ще бъдат раздадени на 29 ноември на церемония във "Фърст директ арина" в Лийдс, Великобритания.