Устройство разкрива вкуса на музиката

Японска компания създаде автомат, който дава възможност да бъде усетен вкусът на песните, съобщи в. "Дейли мирър".

Автоматът анализира емоционалния състав на песните и предлага техен течен еквивалент. Софтуерът му намира съответния вкус по звуковите вълни. На външен вид е нещо средно между джубокс и апарат за сок, предава БТА.

Щастието се предава със сладост, а вълнението с кисело. Тъгата е горчива, а сантименталността - солена.

Затова песен като "Don't Worry (Be Happy)" на Боби Макферин би звучала като захарен сироп, "Dancing With Tears in My Eyes" на "Ултравокс" ще е като да изядеш цяла щайга лимони.

Създателите на апарата от лабораторията за иновации "Номура" се надяват той да стане много търсен на музикалните фестивали, където публиката да пие песните, докато музикантите ги изпълняват.