Бруно Марс и сестрата на Бионсе с най-много номинации за наградите "Соул трейн"

Певицата и по-малка сестра на суперзвездата Бионсе Соланж Ноулс води по номинации за наградите "Соул трейн" със седем на брой. Следва певецът Бруно Марс с шест, съобщи Контактмюзик.

Сред номинациите на Соланж са за най-добра изпълнителка на ритъм енд блус/соул и песен и видео на годината за сингъла й "Cranes in the Sky", предаде БТА.

В категорията за най-добра изпълнителка на ритъм енд блус/соул Соланж Ноулс ще се съревновава с Мери Джей Блайдж, Кейлани, Лала Хатауей, Ледиси и Сиза.

Битката за видео на годината се очертава особено интересна, тъй като в нея Соланж ще се изправи срещу сестра си Бионсе, номинирана за клипа към песента "All Night", както и срещу другия водещ претендент за отличията Бруно Марс.

Сред шестте номинации за Марс освен за видео на годината за "24K Magic", са за песен на годината за "That's What I Like" и за най-добър изпълнител на ритъм енд блус/соул. В тази категория Бруно Марс ще се конкурира с Брайсън Тилър, Крис Браун, Калид и Уикенд.

Асошиейтед прес съобщава, че със специални награди за цялостна кариера и влияние ще бъдат почетени певицата Тони Бракстън и дамското ритъм енд блус трио Ес Дабъл ю Ви. Бракстън ще получи приза "Легенда", а женската формация ще бъде удостоена с отличието "Дама на соул музиката".

Церемонията за наградите "Соул трейн", отличаващи най-добрите изпълнители на соул, ритъм енд блус и хип-хоп, ще бъде заснета на 5 ноември. Наградното шоу ще бъде излъчено на 29 ноември.