Осъдиха Шая Лабъф за хулиганство

Вокалистът на бившата рок група "Оейзис" Лиъм Галахър спечели две награди Лиъм Галахър спечели две награди на сп. "Кю" - за най-добро изпълнение на живо и "Икона", съобщи Прес асосиейшън. Бившият фронтмен на "Оейзис" издаде първия си самостоятелен албум "As You Were" само