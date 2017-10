Певицата Пинк оглави британската класация за албуми

Певицата от САЩ Пинк оглави за втори път в кариерата си британската класация за албуми, съобщи официалната компания, която следи продажбите, предаде БТА.

Изпълнителката покори върха в седмичния чарт, след като от седмия й студиен албум "Beautiful Trauma" за периода на отчитане са продадени 70 000 единици.

Пинк, истинското име на която е Алиша Мур, оглави за първи път британската албумна класация през 2008 г. с тавата "Funhouse".

Второ място в седмичния чарт заема първенецът от миналата седмица Лиъм Галахър с албума "As You Were". Следва рок музикантът Робърт Плант с новата си тава "Carry Fire".

Челната петица в британската класация за албуми се допълва от певците Ед Шийран с ":" (Divide) и Бек с "Colors".