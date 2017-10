Мъжете се впускат във вихъра на "танца на татенцето" на 37 години

Възрастта, на която мъжете започват да демонстрират "танца на татенцето", е 37 години, пише в. "Дейли стар", позовавайки се на резултатите от британско проучване.

Допитването, осъществено от УанПол и обхванало 2000 души, показва, че на тази възраст задръжките на мъжете падат и те се впускат в невъобразими танци, вярвайки същевременно, че ще смаят всеки свидетел на изявата им с кръшността си, предаде БТА.

Опитвайки се да впечатлят наблюдаващите ги, татенцата извиват снаги в безподобна комбинация от движения, заимствани от танца туист, от клипа към хитово парче "Y.M.C.A" на диско формацията "Вилидж пийпъл" или от класиката "Треска в събота вечер" с Джон Траволта. За "гарнитура" мъжете имитират свирене на конга или въздушна китара.

Предпочитаното парче за тези вихрени танцови демонстрации е "Stayin' Alive" на "Бий Джийс" от саундтрака към "Треска в събота вечер". Следват "You Sexy Thing"на "Хот чоколит" и "Waterloo" на АББА.

В Топ 10 на песните, вдъхновяващи татковците за шеметни танци, попадат още "Lady in Red" на Крис де Бърг, "Let's Dance" на Дейвид Боуи, "Don't Stop Me Now" на "Куин", "My Way" на Франк Синатра, "Summer of '69" на Брайън Адамс, "Livin' on a Prayer" на "Бон Джоуви" и "Dancing In The Street" на Дейвид Боуи и Мик Джагър.

Изненадващо сред парчетата извън челната десетка, които окуражават татковците да "вилнеят" на дансинга, е и песента "Single Ladies" на Бионсе.

Шестдесет процента от участниците в допитването споделят, че са били свидетели на подобно развихряне от страна на бащите си. Половината от тях не крият, че родителят им изобщо не го бива в танците. Според една трета от анкетираните татковците им обаче не са имали никакво съмнение, че са ненадминати танцьори.

Същият брой участници в допитването признават, че са се чувствали засрамени от изявите на бащите си на дансинга. Най-смутителни бащините танци се струват на 13-годишните. За 30-годишните обаче подобна гледка вече е умилителна и се превръща в един от най-свидните спомени за бащите им.