170 ленти кандидатстват за "Оскар" за най-добър документален филм

Американската академия за кинематографично изкуство и наука оповести, че 170 ленти кандидатстват за номинации за наградата "Оскар" за най-добър документален филм, предаде ЮПИ.

Сред тях са "Американските медии и второто убийство на президента Джон Ф. Кенеди", "Клайв Дейвис: Саундтракът на нашите животи", "Ерик Клептън: Живот в 12 такта", "Бостън", "Gaga: Five Foot Two", "Bill Nye: Science Guy", "Неудобно продължение", "Get Me Roger Stone", "Уитни: Мога ли да бъда себе си", цитира БТА.

Кандидатурите предстои да бъдат обсъдени. Краткият списък с 15-те филма, които ще продължат участието си в надпреварата за отличието, ще бъде оповестен през декември. Петте номинирани филма ще станат известни на 23 януари следващата година, а победителят ще бъде обявен на церемонията за наградите "Оскар" на 4 март в Холивуд.