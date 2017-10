Рапърът Пост Малоун е начело в класацията на "Билборд" за сингли

Рапърът Пост Малоун за трета седмица е начело в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли с парчето "Rockstar", записано в сътрудничество с рапъра 21 Савидж, съобщи сайтът на изданието, цитиран от БТА.

Второ място в седмичния чарт заема рапърката Карди Би със сингъла "Bodak Yellow". Следва рапърът Лоджик с парчето "1-800-273-8255" в сътрудничество с певицата Алесия Кара и диджей Калед.

Челната петиция в класацията на "Билборд" за сингли се допълва от групата "Portugal. The Man" с парчето "Feel It Still" и "Имаджин дрегънс" с "Thunder".