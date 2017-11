Ето кои са предстоящите събития в НДК от 6 до 12 ноември

06 НОЕМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

Представяне на книгата „Писмо до сестра ми“ от Мария Пеева и Люси Рикспуун ви очаква в понеделник (6 ноември) от 18:30 в Литературен клуб „Перото“. Мария Пеева, известна като Мама Нинджа, и практикуващият в САЩ доктор по клинична психология Люси Рикспуун създават роман, който се чете на един дъх, но топли дълго. С лекия си и емоционален език, пълнокръвни герои и неочаквани обрати „Писмо до сестра ми” е книга за живота, толкова истински, че прилича на роман. И за онези малки нащърбени ръбчета във всеки от нас, които ни помагат да се напасваме с другите. Защото връзките са пъзел от характери. Нима може да направиш сглобка с перфектно симетрична фигура?

07 НОЕМВРИ /ВТОРНИК/

Росица Кирилова ще зарадва своите почитатели с концерт, с който ще отбележи 35 години на сцена. Той е под наслов „Живей за мига“ и ще се проведе на 7 ноември (вторник) от 20:00 часа в зала 1. Певицата ще изпълни едни от най-големите си хитова, а заедно с нея не сцената ще се качат братя Аргирови, Георги Христов, Панайот Панайотов, Ваня Костова, Мими Иванова и др.

На 7 ноември (вторник) от 18:30 часа в клуб „Перото“ Издателство за поезия „ДА“ ще представи книгата с избрана поезия на проф. Цочо Бояджиев – „Обратното на слънчогледа“.

ПЪТУВАНЕ КЪМ АДА

Метеор и ДНК

07 ноември | вторник | 19:30 ч.

08 ноември | сряда | 19:30 ч.

режисьор: Ани Васева

текст: Боян Манчев

музика: Константин Марков

апарати: Стефан Дончев

художник рисуван декор: Борис Делчев

концепция костюми: Ани Васева

изработка костюми: Дарина Стоименова, Емилиян Бонев, Катя Петрова, Теодора Бамбикова, Михаил Жекунов

интендант: Михаил Жекунов

с: Леонид Йовчев, Емона Илиева, Валери Георгиев, Мария Панайотова, Мартина Апостолова и Михаил Жекунов

„Пътуване към ада” е визуална поема.

„Пътуване към ада” е поетическа фантазия.

„Пътуване към ада” е театрална оратория.

„Пътуване към ада” е спектакъл за еуфорията от освобождаването на формите и желанията. За пространство без време. За радостното разбесняване на фантазията, каквото е у Бош, Брьогел, Данте и Блейк. Адът не е мястото на осъществяването или неосъществяването на желанията, а на откритието, че желанието започва и завършва в себе си. Където няма време, няма и развитие. Нещата са огледални образи на самите себе си.

Адът е експериментална хипотеза за форма на живот. Той разкрива ада не като неизбежност, а като необходимост.

Пътуването към ада е пътуване към себе си.

Адът не предстои. Адът вече се е случил. Адът е тук и сега.

„Където няма желание, там няма ад.

Където няма ад, там няма желание.”

Проектът е финансиран от Програма „Култура” на Столична община за 2017 г. и от Министерство на културата.

Билети: 12|8 лв.

08 НОЕМВРИ /СРЯДА/

Победителите от тазгодишното издание на класацията „Новатори в образованието“ ще бъдат обявени на официално събитие, което ще се проведе на 8 ноември (сряда) от 18:00 часа в Литературен клуб „Перото“. Класацията има за цел да привлече общественото внимание към позитивната промяна в българското образование. Амбицията на организаторите е да бъдат представени личностите, проектите и инициативите с най-голям принос към въвеждането на нови обучителни методи, технологични решения, както и добрият пример на истинска отдаденост към учебния процес, които променят представата ни за образование, създават нови възможности за усвояване на знания и правят ученето по-достъпно и стойностно за повече хора.

09 НОЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/

Испанската фламенко чил аут група Чамбао с концерт в София на 9 ноември (четвъртък) от 20:00 часа в зала 1. Вълшебният глас на Малага Ла Мари ще пренесе лятото чак до ноември, където ще направи разходка по цялата дискография на групата и последният им албум Nuevo Ciclo.

Книгата „Е“ от Светла Радкова ще бъде представена в четвъртък (9 ноември) от 18:30 часа в клуб „Перото“.

10 НОЕМВРИ /ПЕТЪК/

Любо Киров отново се качва на голямата сцена в зала 1 на НДК, за да представи новия си албум „Знам – най-доброто от Любо Киров“. Тази година на емблематичната дата 10 ноември от 20:00 часа концертът ще бъде и кулминацията на националното турне на изпълнителя. Любо Киров притежава един от най-красивите гласове в съвременната българска музика и ще се качи на сцената с невероятните музиканти: Живко Петров (клавиши), Ангел Дюлгеров (китара), Калин Вельов (барабани и перкусии), LaTiDa (вокали).

Книгата „Не ни е страх от тъмното“ от поредицата „Ана Ана“ ще бъде представена на 10 ноември (петък) от 18:30 часа в „Перото“.

11 НОЕМВРИ /СЪБОТА/

Най-легендарните евъргрийни от родната сцена през последните десетилетия ще можете да чуете на „Концертът“ – 11 ноември (събота) от 19:00 часа в зала 1. На сцената ще се качат едни от май-знаковите имена, сред които Йорданка Христова, Богдана Карадочева, Маргарита Хранова, Нели Рангелова, Силвия Кацарова, Тони Димитрова, Искра Радева, Кристина Белчева, Джина Иванова, „5-те Сезона“, Дони и Нети, Стефан Димитров, Стефан Диомов, Веселин Маринов, Йордан Караджов, Михаил Белчев, СИГНАЛ, Хайгашод Агасян, Илия Ангелов, Кирил Калев, Кирил Маричков, Константин Белчев, Тодор Георгиев и със специалното участие на Недялко Йорданов.

На 11 ноември (събота) ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс ще отбележи своя рожден ден с подобаващо парти. Ще бъде дадено началото и на ACT фестивал за свободен театър. На сцената ще видите ОСТАВА и Jin Monic. Началото е точно в 21:00 часа, а входът е свободен.

12 НОЕМВРИ /НЕДЕЛЯ/

Най-новият спектакъл на Лилия Абаджиева – „Ако нямах лоши сънища“ ще можете да гледате на 12 ноември (неделя) от 19:30 часа в Театър Азарян. В ролите се превъплъщават популярни лица от телевизионния екран като Александър Кадиев и Моню Монев, както и въздействащите актьори: Асен Данков, Васил Витанов, Васил Ряхов, Георги Кацарски и Никола Додов. Сценографията и костюмите са на Васил Абаджиев. „Ако нямах лоши сънища” е неизменна част от задълбочените дългогодишни търсения на Лилия Абажиева върху Шекспир.

RELATIVE COLLIDER | Франция

@АСТ Фестивал за свободен театър

и международна програма „Мигриращото тяло“

12 ноември | неделя | 20:00 ч.

на английски език

концепция: Лиз Санторо и Пиер Годар

хореография: Лиз Санторо

текст: Пиер Годар

композитор: Брендън Дохърти

костюми: Рейд Бартелм

участват: Пиер Годар, Синтия Копе, Лиз Санторо, Стивън Томпсън

На 12 ноември в рамките на АСТ Фестивал за свободен театър 2017 и съвместно с Международна програма „Мигриращото тяло“, в ДНК ще гостува френското представление RELATIVE COLLIDER, по идея на Лиз Санторо и Пиер Годар. Relative Collider е машина, която предлага възможността да се види, да се оразмери, да се определи количеството, да се обмени и преживее информация между нервни системи. Relative Collider работи върху физиката на внимание, върху колизията на гледането. „Искаме да знаем защо, искаме да знаем как и искаме да покажем какво знаем. Ние подражаваме едни на други, за да представим онова, което не бива показвано.“ – казват авторите.

Relative Collider издирва точката на контакт между движение и текст, където и двете имат индивидуална цел в собственото им представяне пред публика. От гледна точка на тялото, Relative Collider изследва предположения, съсредоточавайки се в акта на виждането и в акта на присъствието, като усилия да се задържи вниманието на другите. В опит да бъдат разбрани физичните закони на присъствието заедно с другите, Relative Collider поставя въпросите за обмененото, създаденото и разрушеното по време на процеса на наблюдение.

Лиз Санторо е хореограф и изпълнител, живееща в Ню Йорк и Париж. Танцовото ѝ обучение започва в Балетното училище в Бостън. Завършва невронаука в Харвард. Тя изследва пърформативната роля на вниманието и диаметрално разположените връзки между това да наблюдаваш и да бъдеш наблюдаван. Наскоро тя получи наградата на New York Dance and Performance, наричана още Bessie Award, за последната ѝ работа с Пиер Годар - Watch It.

Пиер Годар завършва магистърска степен по приложна математика и работи като количествен анализатор. Неговият опит в театъра започва през 2005 г., когато става технически и сценичен стажант. По-нататък през годините работи като техник, асистент по светлинния дизайн, реквизитор, сценичен мениджър, асистент-режисьор, асистент-хореограф и режисьор. Работата му е фокусирана върху преосмислянето на много от допусканията, правени за театъра. Пиер Годор започва да работи с, така да се каже – текстови материал от съвременния танц, невронауката, компютърната наука и лингвистиката.

Международна програма „Мигриращото тяло” се се финансира по Столична програма „Култура” на Столична община за 2017 г. Гостуването на спектакъла „Relative Collider” се осъществява с подкрепата на Френски институт в България.

Билети: 12|8 лв.