Тейлър Суифт издаде нов албум

Тейлър Суифт издаде шестия си албум "Reputation", като го придружи с прочувствено писмо до феновете, съобщи Контактмюзик.

В писмото към диска, певицата признава, че направените "грешки" са й попречили в живота. Тя обсъжда също плюсовете и минусите на славата и неразбирателствата си с някои звезди, както и "тривиализирането" на песните й, предава БТА.

"Аз съм в общественото внимание от 15-годишна. Красивата и прекрасна страна на това е, че имам късмета да си изкарвам хляба с музика и да виждам вибриращата и обичаща ме публика. Другата страна на монетата обаче е, че грешките ми се използват срещу мен, че личните ми драми служат за развлечение, а песните ми се тривиализират като "свръхсподелени".

Албумът "Reputation" е продуциран от Джак Антоноф, Макс Мартин, Шелбек и самата Тейлър Суифт. Песента "End Game" в него е с участието на Ед Шийран и Фючър.

Видеоклипът към водещия сингъл от албума "Look What You Made Me Do" през август постави рекорд за най-много гледания в Ютюб през първите 24 часа - 39 милиона пъти.

Предишният албум на Тейлър Суифт "1989" излезе през 2014 г.