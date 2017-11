Тейлър Суифт и Ед Шийран претенденти за най-добър изпълнител на наградите на MTV

Тейлър Суифт и Ед Шийран са сред претендентите за отличието за най-добър изпълнител на Европейските музикални награди на MTV, които ще бъдат връчени на церемония в Лондон довечера, съобщиха Асошиейтед прес и Франс прес.

Тази награда обедини предишните категории за най-добър певец и певица. Останалите номинирани за нея са Ариана Гранде, Кендрик Ламар, Майли Сайръс и Шон Мендес, предаде БТА.

Тейлър Суифт води с най-много - шест номинации за Европейските музикални награди на MTV . Тя претендира също за наградата за най-добър видеоклип за "Look What You Made Me Do". Сред най-сериозните й съперници за отличията е рапърът Кендрик Ламар, който през август беше големият победител на церемонията за видео музикалните награди на MTV.

Канадецът Шон Мендес е с пет номинации за наградите. С по четири номинации са Кендрик Ламар и Ед Шийран.

В категорията най-добра рок група са номинирани Ю Ту, "Колдплей", "Фу файтърс", "Килърс" и "Ройъл блъд".

Ирландската група Ю Ту ще получи почетната награда "Глобална икона".

Водеща на церемонията в лондонската арена "Уембли" ще бъде Рита Ора. Сред изпълнителите ще бъдат Еминем, Стормзи, "Килърс", Кеша, Деми Ловато, Давид Гета. Най-очаквано е изпълнението на Еминем, който за първи път ще изпее новата си песен "Walk on Water", която пусна в петък.

Повечето награди се присъждат с гласуване на публиката по интернет, освен за най-добър клип и най-добър световен изпълнител, които се определят от редакторския екип на MTV.

Европейските музикални награди на MTV се присъждат от 1994 г.