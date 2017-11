Сам Смит оглави класацията на "Билборд" за албуми, Тейлър Суифт гони рекорди

Британският певец Сам Смит за първи път в кариерата си оглави престижната седмична класация Топ 200 на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

По данни на Нилсен Мюзик от новия албум "The Thrill of It All" на 25-годишния Смит за периода на отчитане са продадени 237 000 единици, които му отреждат първенството, предава БТА.

"The Thrill of It All" е вторият студиен албум на британския певец и автор на песни. С дебютния си проект "In the Lonely Hour" Сам Смит достигна второто място в Топ 200 на "Билборд" през 2014 г., припомня изданието.

При новата седмична подредба втора позиция заема групата "Марун 5" със 122 000 продадени копия от новия й албум "Red Pill Blues". Следва певецът Крис Браун със 73 000 продадени албумни единици от тавата "Full Moon".

Челната петица в класацията Топ 200 на "Билборд" за албуми се допълва от кънтри певеца Блейк Шелтън с "Texoma Shore" (63 000 продадени единици) и рапърите 21 Савидж и Офсет и продуцента Метро Бумин със съвместния им проект "Without Warning" (56 000 продадени единици).

Междувременно изданието съобщи, че певицата Тейлър Суифт "гони" рекорди с новия си албум "Reputation".

Според първоначалните данни на Нилсен Мюзик от тавата на Суифт, която излезе на музикалния пазар на 10 ноември, през първия ден са продадени около 700 000 копия. Наблюдателите очакват до края на едноседмичния период на отчитане продажбите да надхвърлят предишното най-добро постижение на американската изпълнителка. През 2014 г. от албума "1989" на Тейлър Суифт през първата му седмица на пазара бяха продадени 1,29 милиона копия.

Ако продажбите надхвърлят 1 милион, "Reputation" ще стане четвъртият албум на Суифт с подобно постижение за едноседмичен период. Американката е единственият изпълнител с три различни албума, реализирали по 1 милион копия за седмица, откакто Нилсен Мюзик следи продажбите от 1991 г.

"Reputation" освен това е с шансове да стане албумът с най-големи едноседмични продажби за 2017 г. Досегашното най-добре постижение е на британския певец Ед Шийран, от чиято тава ":" (Divide) през първата седмица след излизането й на пазара бяха продадени 900 000 копия.