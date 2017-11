“Айрън Мейдън” забива в Пловдив догодина

Легендарната банда ще направи концерт на 22 юли на Гребния канал по покана на “София Мюзик Ентърпрайсис”. Събитието е по време на специалното издание Hills Exclusive на фестивала Hills of Rock, който се проведе за първи път тази година в Пловдив. “Айрън Мейдън” отново тръгва на турне през 2018 г. Обиколката Legacy of the Beast ще започне от Талин, Естония, на 26 май и ще завърши в O2 Арена в Лондон, на 10 август. Билетите за концерта в Пловдив ще бъдат пуснати в продажба на 24 ноември и ще бъдат на цени от 70 до 90 лева.