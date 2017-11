Актриса ще пише автобиографична книга с описание на инцидента с Харви Уайнстийн

Актрисата Ашли Джъд планира нова автобиографична книга, където ще опише подробно сексуалния тормоз, на който твърди, че е била подложена от Харви Уайнстийн, съобщи Контактмюзик.

Джъд, която е на 49 години, ще изложи прямо обвиненията си срещу продуцента в изданието. Вътрешни източници казаха пред в. "Ню Йорк пост", че предварителната сума, която издателите ще предложат за придобиване на правата върху него, може да надхвърли 1 милион щатски долара, предаде БТА.

Първите мемоари на филмовата звезда, озаглавени "All That Is Bitter & Sweet", описват детството й с майка й Наоми и сестра й Уинона. Те се превърнаха в бестселър.

Миналия месец Ашли Джъд разказа, че се е измъкнала от сексуалните посегателства на Харви Уайнстийн, като е сключила сделка с него - ако спечели "Оскар" в негов филм, ще отстъпи.

След като поставила това условие, тя избягала от хотелската стая, където преди две десетилетия влязла като млада актриса за бизнес среща. Уайнстийн първо предложил да й направи масаж, а когато тя отказала, я помолил тя да му направи.

Ашли Джъд беше сред първите жени, които обвиниха Харви Уайнстийн в сексуален тормоз. В Лондон, Ню Йорк и Лос Анджелис вече разследват продуцента за изнасилвания.