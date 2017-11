Дейвид Бекъм и Хю Джакман подкрепят инициативата Световен ден на детето

Дейвид Бекъм, Мили Боби Браун и Хю Джакман са сред знаменитостите и световните лидери, които ще участват в инициативите по случай Световния ден на детето на 20 ноември, съобщи Асошиейтед прес.

По целия свят деца ще превземат учрежденията и ще участват в специални мероприятия на инициативата на УНИЦЕФ. В централата на ООН в Ню Йорк генералният секретар Антониу Гутериш ще посрещне деца и музикантките Клоуи и Хали, които ще изпълнят написаната от тях нова песен специално за повода, предава БТА.

Деца ще превземат Двореца на нациите в Женева, за да изпълнят хита на Пинк ("What About Us").

В Испания деца ще се присъединят към Лионел Меси и футболистите от ФК Барселона за тренировка. В Индия 22 деца ще играят крикет с легендарния спортист Сачин Тендулкар.

Мили Боби Браун от сериала "Странни неща" ще участва в празника в Австралия. Хю Джакман ще участва с видео в мероприятие за набиране на средства за осигуряване на чиста вода на нуждаещите се, което ще бъде организирано в гимнастически салони по целия свят.

Дейвид Бекъм, който е посланик на добра воля на УНИЦЕФ, се е снимал в късометражен филм с деца.

Копенхаген и Акра също ще се включат в честването.

Повече от 50 организации и компании по света ще поверят ключови роли на деца. Сред тях са ЛЕГО, "Куонтас", фондацията "Ейч енд Ем".

"Това е забавен ден със сериозна цел. Ден, с който децата да помогнат за спасяването на живота на деца, да се борят за правата си и да им помогне да изпълнят потенциала си" - каза Джъстин Форсайт, заместник изпълнителният директор на УНИЦЕФ.